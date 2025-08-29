INE divulga crescimento da economia no 2.º trimestre esta sexta-feira

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira o valor final do crescimento da economia no segundo trimestre deste ano que, segundo a estimativa rápida, terá sido de 1,9% em termos homólogos e 0,6% em cadeia.

Segundo indicou o INE na estimativa rápida, divulgada no final de julho, "o contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB [Produto Interno Bruto] foi menos acentuado, refletindo a desaceleração mais pronunciada das importações de bens e serviços que a observada nas exportações de bens e serviços".

Por outro lado, "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no segundo trimestre, em resultado do abrandamento do investimento".

Já na evolução em cadeia, o PIB terá aumentado 0,6% em volume, após um decréscimo de 0,4% no trimestre anterior.

Os resultados mais detalhados relativos à evolução das Contas Nacionais Trimestrais vão ser conhecidos hoje.

Para o conjunto do ano, no Orçamento do Estado para 2025, o Governo tinha apontado para um crescimento do PIB de 2,1%, mas reviu em alta essa projeção no Relatório Anual de Progresso, entregue a Bruxelas, para 2,4%.