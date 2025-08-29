Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

INE divulga crescimento da economia no 2.º trimestre esta sexta-feira

29 ago, 2025 - 07:26 • Lusa

O valor final do crescimento da economia, segundo a estimativa rápida, terá sido de 1,9% em termos homólogos e 0,6% em cadeia.

A+ / A-

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira o valor final do crescimento da economia no segundo trimestre deste ano que, segundo a estimativa rápida, terá sido de 1,9% em termos homólogos e 0,6% em cadeia.

Segundo indicou o INE na estimativa rápida, divulgada no final de julho, "o contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB [Produto Interno Bruto] foi menos acentuado, refletindo a desaceleração mais pronunciada das importações de bens e serviços que a observada nas exportações de bens e serviços".

Por outro lado, "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no segundo trimestre, em resultado do abrandamento do investimento".

Já na evolução em cadeia, o PIB terá aumentado 0,6% em volume, após um decréscimo de 0,4% no trimestre anterior.

Os resultados mais detalhados relativos à evolução das Contas Nacionais Trimestrais vão ser conhecidos hoje.

Para o conjunto do ano, no Orçamento do Estado para 2025, o Governo tinha apontado para um crescimento do PIB de 2,1%, mas reviu em alta essa projeção no Relatório Anual de Progresso, entregue a Bruxelas, para 2,4%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 29 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?