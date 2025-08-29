Inflação acelera (pelo quinto mês consecutivo) para 2,8% em agosto

A taxa de inflação terá acelerado para 2,8% em agosto, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística. Será o quinto mês consecutivo que a variação homóloga sobe, caso a estimativa se confirme.

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do IPC terá aumentado para 2,8% em agosto de 2025, taxa superior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior", lê-se na nota do INE. Esta informação está ainda sujeita a revisão.

Já o IPC (Índice de Preços no Consumidor), comparativamente com o mês anterior, terá tido uma variação de -0,2% (-0,4% em julho e -0,3% em agosto de 2024).

"O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,5%, taxa idêntica à do mês precedente. A variação do índice relativo aos produtos energéticos foi -0,2% (-1,1% em julho) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá voltado a acelerar para 7,0% (6,1% no mês anterior).