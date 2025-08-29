Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

INE

Inflação acelera (pelo quinto mês consecutivo) para 2,8% em agosto

29 ago, 2025 - 11:26 • Redação

O índice referente aos produtos alimentares não transformados terá voltado a acelerar para 7,0% (6,1% no mês anterior).

A+ / A-

A taxa de inflação terá acelerado para 2,8% em agosto, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística. Será o quinto mês consecutivo que a variação homóloga sobe, caso a estimativa se confirme.

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do IPC terá aumentado para 2,8% em agosto de 2025, taxa superior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior", lê-se na nota do INE. Esta informação está ainda sujeita a revisão.

Já o IPC (Índice de Preços no Consumidor), comparativamente com o mês anterior, terá tido uma variação de -0,2% (-0,4% em julho e -0,3% em agosto de 2024).

"O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,5%, taxa idêntica à do mês precedente. A variação do índice relativo aos produtos energéticos foi -0,2% (-1,1% em julho) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá voltado a acelerar para 7,0% (6,1% no mês anterior).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?