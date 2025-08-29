Prestação da casa desce 88,88 euros em setembro para crédito de 150.000 euros e Euribor a 12 meses

A prestação da casa paga ao banco vai descer 88,88 euros em setembro nos contratos com taxa variável, com um crédito de 150.000 euros, indexado à Euribor a 12 meses, de acordo com uma simulação da Deco.

A prestação de setembro, considerando o cenário de uma média da Euribor a 12 meses de 2,114%, será de 641,67 euros, quando no período homólogo estava em 730,55 euros, verificando-se assim uma descida de 88,88 euros.

As simulações para a Lusa da DECO Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um "spread" (margem de lucro comercial) de 1%.

Já um cliente com um crédito nas mesmas condições, mas tendo por referência a Euribor a seis meses verá a sua prestação recuar 31 euros para 639,22 euros, tendo em conta os valores da última revisão em março. .

No caso de um crédito indexado à Euribor a três meses, a prestação vai agora ser de 634,11 euros, abaixo dos 639,47 euros referentes à ultima revisão de junho, ou seja, menos 5,36 euros.

Em 24 de julho, o Banco Central Europeu (BCE) interrompeu uma série de sete descidas consecutivas das taxas de juro diretoras, mantendo a taxa de depósitos em 2,00%, o nível mais baixo desde o início de 2023.