Receita fiscal do Estado sobe para 35.553,6 milhões de euros até julho

A receita fiscal do Estado totalizou 35.553,6 milhões de euros até julho, um aumento de 2.126,6 milhões de euros (6,4%) face ao período homólogo, indicou a Entidade Orçamental.

"Em julho de 2025, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 35.553,6 milhões de euros", revelou a síntese de execução orçamental hoje divulgada.

Este valor representa assim um acréscimo de 2.126,6 milhões de euros ou de 6,4% em comparação com o período homólogo.

Do lado dos impostos diretos houve um crescimento de 501,4 milhões de euros (+3,2%), devido à evolução da receita líquida do IRS -- Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares, que cresceu 14,4%.

Por sua vez, a receita líquida de IRC -- Imposto sobre o rendimento de pessoas Coletivas baixou 670,1 milhões de euros ou 9,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Esta evolução tem em conta o aumento dos reembolsos em 172,9 milhões de euros (38,4%) e a redução dos pagamentos de autoliquidação.

Já nos impostos indiretos houve uma evolução de 1.625,2 milhões de euros (9,1%), face ao período homólogo, que foi justificada pelo desempenho da receita líquida do IVA -- Imposto sobre o valor Acrescentado (1.206,8 milhões de euros).

Destaca-se também o acréscimo da receita líquida do ISP -- Imposto sobre os Produtos Petrolíferos em 11,6% e do Imposto sobre o Tabaco em 18%, relativamente ao período homólogo.

Sem o efeito da prorrogação do pagamento de IVA, a receita deste impostos cresce 9,4% face a 2024.

"Assim, excluindo este efeito e o pagamento de impostos diferidos em sede de IRC, em fevereiro de 2024 (117 milhões de euros), a receita fiscal apresentou um crescimento homólogo de 6,1% (2.044,3 milhões de euros)", precisou.