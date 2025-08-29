S&P sobe "rating" de Portugal para "A+"

A agência de notação financeira S&P subiu esta sexta-feira o "rating" de Portugal para a classificação de "A+", mas com a perspetiva a passar de positiva para estável.

A nota foi revista na avaliação periódica do "rating" agendada para hoje e o resultado não era esperado por analistas de mercado, depois de a agência ter melhorado a nota de Portugal em fevereiro.

"Apesar de um ambiente comercial e geopolítico altamente incerto, Portugal deverá registar excedentes moderados e continuará a melhorar as suas métricas financeiras externas, caracterizadas por uma significativa desalavancagem da economia", aponta a agência de notação financeira.

A S&P sinaliza que "mesmo com a crescente pressão sobre os gastos com defesa e a instabilidade política interna, a sólida trajetória orçamentária de Portugal coloca a dívida pública num firme caminho descendente", pelo que decidiu elevar as notações de crédito soberano, com a perspetiva estável.

Quanto ao Orçamento do Estado para 2026, a S&P considera que o Governo "poderia contar com a abstenção do Partido Socialista para aprovar o orçamento de 2026, já que descartou um pacto com o Chega", sendo que "se não o fizer, o Governo pode transferir o sólido orçamento de 2025 para 2026 e, assim, manter a disciplina orçamental".

Já no que diz respeito ao "outlook" estável, este "reflete a resiliência económica de Portugal face à maior incerteza global e a expectativa de políticas orçamentais prudentes, apesar da instabilidade política interna".

A S&P prevê que o rácio da dívida pública deverá continuar a trajetória de redução, atingindo 82% do PIB em 2028, projetando um excedente de 0,2% do PIB, abaixo dos 0,3% estimados pelo Governo.

Para a economia portuguesa, a S&P estima um crescimento de 1,7% este ano e de 2,2% no próximo. .

O Ministério das Finanças reagiu a esta decisão sinalizando, em comunicado, que "é uma vitória para Portugal e para o caminho percorrido pelo país, pelas famílias e as empresas, nestes últimos anos", e que "resulta da política orçamental e das perspetivas de crescimento para a economia".

O "rating" é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.