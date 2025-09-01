Entram em vigor taxas de 15% dos EUA sobre União Europeia

As tarifas acordadas entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE), no valor de 15%, começam, esta segunda-feira, a ser aplicadas, com exceções para alguns setores.

O acordo comercial foi celebrado em 27 de julho na Escócia entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, sendo que a declaração conjunta que selou o acordo foi divulgada em 21 de agosto.

Os direitos alfandegários de 15% são em toda a linha, incluindo "setores estratégicos" como o automóvel, farmacêutico, da madeira e dos semicondutores.

Alguns setores "beneficiarão de um regime específico", a partir deste dia, incluindo os setores dos recursos naturais, como a cortiça, todas as aeronaves e partes para as construir e para a manutenção, produtos farmacêuticos genéricos e os ingredientes.

O acordo comercial prevê também o compromisso da UE sobre a compra de energia norte-americana no valor de 750 mil milhões de dólares (cerca de 642 mil milhões de euros) -- visando nomeadamente substituir o gás russo -, o investimento de 600 mil milhões adicionais (514 mil milhões de euros) e um aumento das aquisições de material militar.

Os EUA e os países da UE trocam diariamente cerca de 4,4 mil milhões de euros em bens e serviços.