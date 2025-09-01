Governo prepara aumentos salariais acima do previsto para a Função Pública em 2026

O Governo está a planear aumentos salariais acima do previsto na Função Pública já no próximo ano e que serão inscritos no Orçamento do Estado para 2026, avança o Eco.

Em causa está a revisão do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da Administração Pública para 2025-2028, que apontava para aumentos de 56,58 euros até aos cerca de 2.620 euros de remuneração bruta - ou de 2,15% para salários superiores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Assim, os aumentos podem ser superiores ao previsto: na proposta do Orçamento do Estado para 2025, o anterior Governo de Luís Montenegro previa um aumento do salário mínimo no privado para os 920 euros em 2026 - 50 euros de aumento, em relação aos 870 euros atuais. Já a Base Remuneratória da Administração Pública subiu 56,28€, dos 821,83 euros para os 878,41 euros em 2025.

Se os mesmos moldes continuarem em 2026, a base do salário mínimo no setor público salta para os cerca de 935 euros - ficando 15 euros acima do salário mínimo previsto para o próximo ano. No entanto, o Eco avança que o Governo pretende subir esta fasquia, com o salário mínimo a ter um aumento superior a 60 euros, chegando aos 939,02 euros.

Para esta semana está previsto que as federações sindicais afetas à UGT, como a Fesap e o STE, apresentem as suas propostas para o Orçamento do Estado para 2026, enquanto a Frente Comum, afeta à CGTP, só irá entregar a sua proposta no final do mês, depois de não ter subscrito o acordo plurianual de 2025-2028.

No acordo atual estão previstos aumentos de 60,52 euros até aos cerca de 2.620 euros de salário e de 2,30% para salários mais altos.