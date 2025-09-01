Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Orçamento do Estado

Governo prepara aumentos salariais acima do previsto para a Função Pública em 2026

01 set, 2025 - 12:18 • Diogo Camilo

Acordo com o setor público prevê um salário mínimo de 935 euros, mas Ministério das Finanças quer rever o pacto. Sindicatos começam esta semana a apresentar propostas para o Orçamento do Estado do próximo ano.

A+ / A-

O Governo está a planear aumentos salariais acima do previsto na Função Pública já no próximo ano e que serão inscritos no Orçamento do Estado para 2026, avança o Eco.

Em causa está a revisão do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da Administração Pública para 2025-2028, que apontava para aumentos de 56,58 euros até aos cerca de 2.620 euros de remuneração bruta - ou de 2,15% para salários superiores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Assim, os aumentos podem ser superiores ao previsto: na proposta do Orçamento do Estado para 2025, o anterior Governo de Luís Montenegro previa um aumento do salário mínimo no privado para os 920 euros em 2026 - 50 euros de aumento, em relação aos 870 euros atuais. Já a Base Remuneratória da Administração Pública subiu 56,28€, dos 821,83 euros para os 878,41 euros em 2025.

Se os mesmos moldes continuarem em 2026, a base do salário mínimo no setor público salta para os cerca de 935 euros - ficando 15 euros acima do salário mínimo previsto para o próximo ano. No entanto, o Eco avança que o Governo pretende subir esta fasquia, com o salário mínimo a ter um aumento superior a 60 euros, chegando aos 939,02 euros.

Para esta semana está previsto que as federações sindicais afetas à UGT, como a Fesap e o STE, apresentem as suas propostas para o Orçamento do Estado para 2026, enquanto a Frente Comum, afeta à CGTP, só irá entregar a sua proposta no final do mês, depois de não ter subscrito o acordo plurianual de 2025-2028.

No acordo atual estão previstos aumentos de 60,52 euros até aos cerca de 2.620 euros de salário e de 2,30% para salários mais altos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda