Trabalhadoras encontraram fábrica fechada após férias

01 set, 2025 - 19:09 • Lusa
Um grupo de trabalhadoras encontrou a empresa Têxtil Passos, na freguesia do Bonfim no Porto, de portas fechadas quando regressou esta segunda-feira do período de férias.
O Sindicato das Indústrias e Afins (SINDEQ) explicou, à agência Lusa, que não foi pago o subsídio de férias nem o salário referente ao mês de agosto, mas não conseguiu especificar o número de trabalhadores que tem esta empresa.
A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que entrevistou algumas das trabalhadoras, que dizem terem sido apanhadas de surpresa.
A Lusa tentou contactar a Têxtil Passos, mas sem sucesso.