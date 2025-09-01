Menu
  • Noticiário das 19h
  • 01 set, 2025
Trabalhadoras encontraram fábrica fechada após férias

01 set, 2025 - 19:09 • Lusa

Têxtil Passos, no Porto, não pagou o subsídio de férias nem o salário referente ao mês de agosto.

Um grupo de trabalhadoras encontrou a empresa Têxtil Passos, na freguesia do Bonfim no Porto, de portas fechadas quando regressou esta segunda-feira do período de férias.

O Sindicato das Indústrias e Afins (SINDEQ) explicou, à agência Lusa, que não foi pago o subsídio de férias nem o salário referente ao mês de agosto, mas não conseguiu especificar o número de trabalhadores que tem esta empresa.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que entrevistou algumas das trabalhadoras, que dizem terem sido apanhadas de surpresa.

A Lusa tentou contactar a Têxtil Passos, mas sem sucesso.

