Arquiteto destaca "excelente acessibilidade metropolitana" de estação de Santo Ovídio para a alta velocidade

O texto, acompanhado com imagens do plano que ainda não tinham sido publicadas no site do gabinete BAU-B Arquitectura i Urbanisme , salienta que "a combinação de uma excelente acessibilidade e o caráter único do local conferem à zona um apelo notável".

"Este setor da cidade já tem excelente acessibilidade metropolitana. Está estrategicamente localizada perto dos principais corredores de mobilidade e é servida por duas estações de metro, duas linhas de metro, e várias rotas de autocarros urbanos", pode ler-se numa publicação do arquiteto e urbanista responsável pelo Pormenor da Estação de Gaia – Santo Ovídio, no seu 'site'.

O gabinete do arquiteto urbanista catalão Joan Busquets destaca, numa nova publicação no seu site, a "excelente acessibilidade metropolitana" de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, quando o consórcio quer retirar a estação de alta velocidade do local.

"Os novos edifícios adjacentes ao parque terão usos predominantemente terciários, para além de alguns espaços residenciais e hoteleiros", salienta ainda o gabinete, destacando Santo Ovídio como uma "área de convergência de três eixos estruturais principais".

Na apresentação do plano desenhado pelo arquiteto e urbanista catalão, é referido que "o acesso à nova estação será feito através de duas claraboias localizadas nas extremidades norte e sul do parque" proposto no plano de pormenor, visando criar "um tecido urbano verdadeiramente híbrido num local de acessibilidade e vitalidade urbana excecionais".

"A chegada da alta velocidade ferroviária gerará novas exigências em termos de mobilidade e atrairá empreendimentos económicos e residenciais, contribuindo para o surgimento de um novo pólo metropolitano", pode ler-se no site do gabinete de Joan Busquets.

Em causa estão "o eixo histórico, que traça o antigo caminho que ligava as partes alta e baixa da cidade", o "eixo moderno, representado pela Avenida da República, desenvolveu-se na segunda metade do século XX, prolongando-se para sul a partir do percurso inicialmente traçado pela ponte Luís I sobre o rio Douro", e "o eixo natural, composto por zonas verdes e um corredor de escoamento de águas que conduz ao rio".

Aquela parte da cidade "é também caracterizada por uma topografia íngreme, com significativas variações de cota de norte para sul", justificando "a criação de um novo parque linear" ao longo da inclinação, permitindo "a ligação entre diferentes níveis" e o reforço da "ligação pedonal com o tecido urbano envolvente", refere.

A localização da estação de alta velocidade de Gaia e a solução de uma ponte rodoferroviária sobre o Douro está prevista desde setembro de 2022, aquando da primeira apresentação do projeto, porém o consórcio AVAN Norte vai propor a estação de alta velocidade de Gaia a sul de Santo Ovídio e duas pontes sobre o Douro, soluções diferentes do previsto no caderno de encargos.

Em junho de 2024, a Infraestruturas de Portugal (IP) veio mesmo a Vila Nova de Gaia apresentar publicamente o Plano de Pormenor de Santo Ovídio, com Joan Busquets, incluindo a estação subterrânea (60 metros) com "500 metros de extensão, dispondo de plataformas de passageiros de 420 metros de comprimento por 5,0 m de largura", permitindo velocidades de 120 km/h para os veículos que lá não parem, e a transformação da Rotunda de Santo Ovídio numa praça, com zona para tomada e largada de passageiros para o comboio e Metro do Porto.

A IP salientava então a criação de um "polo intermodal de transportes", incluindo mobilidade suave e parque de estacionamento, servindo Gaia "e toda a zona sul da Área Metropolitana do Porto e, mediante uma articulação com o sistema do Metro do Porto, também a parte ocidental da cidade do Porto".

O Plano Ferroviário Nacional, publicado em Diário da República (DR) em abril, estabelece que a estação de Gaia é em Santo Ovídio, ligando às linhas Amarela e Rubi do metro.