Crise na Nestlé: CEO demitido devido a relacionamento romântico com subordinada

A multinacional Nestlé anunciou esta terça-feira a demissão do diretor-executivo Laurent Freixe devido a um “relacionamento amoroso” à margem do código interna da empresa.



Laurent Freixe estava no cargo há apenas um ano e foi despedido após uma investigação interna a uma "relação romântica" não divulgada com uma subordinada direta — uma violação do código de conduta da multinacional suíça.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A decisão marca a segunda mudança de liderança em menos de um ano, mergulhando a maior empresa alimentar do mundo na sua mais grave crise de gestão das últimas décadas.

Freixe será substituído por Philipp Navratil, atual responsável máximo da Nespresso, considerado uma estrela em ascensão dentro do grupo.

O novo CEO assume o cargo num momento delicado, com a Nestlé a enfrentar a desaceleração das vendas, tarifas comerciais dos Estados Unidos e uma crescente desconfiança dos investidores após anos de desempenho aquém do esperado.

Antes de Freixe, o alemão Mark Schneider também foi afastado do cargo em agosto de 2024, incapaz de responder aos desafios estratégicos da empresa.

Paul Bulcke, que liderou a Nestlé entre 2008 e 2016, deverá abandonar a presidência do conselho em abril de 2026, sendo substituído por Pablo Isla, antigo CEO da gigante espanhola do retalho de moda, Inditex (proprietária da Zara).

"A perda de dois CEOs e de um presidente num só ano é algo sem precedentes na história da Nestlé", afirmou Ingo Speich, diretor de governança corporativa e sustentabilidade na Deka, um dos 30 maiores investidores da empresa.

"O novo CEO precisa de reestruturar o modelo de negócio, recuperar os volumes de vendas, melhorar as aquisições e dar mais atenção aos mercados emergentes", concluiu.