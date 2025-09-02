Febre do ouro leva a novo máximo: uma onça ultrapassa os 3 mil euros

O ouro tem vindo a valorizar e registou um novo máximo durante a madrugada desta terça-feira: o preço de uma onça chegou aos 3.508,73 dólares, tornando-se a primeira vez que o metal ultrapassou os três mil euros, um novo máximo histórico.

Por volta das 22 horas portuguesas, o preço do ouro continuava a subir e estava já nos 3.030 euros por onça - cerca de 31,1 gramas. O preço do quilo de ouro já ultrapassava os 95 mil euros.

Só no espaço de um ano, o preço do ouro valorizou mais de 31% e o metal precioso tem sido visto como um investimento mais seguro em tempos de incerteza económica, com o seu preço a crescer no início do ano e, particularmente, em abril e maio após o anúncio de tarifas recíprocas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.