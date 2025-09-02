Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo garante que AT isenta de IRS subsídio dos cuidadores informais

02 set, 2025 - 18:06 • Lusa

Na segunda-feira ficou a saber-se que a Associação Nacional dos Cuidadores informais (ANCI) e o Movimento Cidadão Diferente estão a ser contactados por centenas de pessoas que se queixam de que o Estado está a cortar apoios sociais a quem recebe subsídio de cuidador ou por deficiência.

A+ / A-

O Governo esclarece que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) isenta de IRS o subsídio de apoio aos cuidadores informais, como previsto na lei, e garante que o fisco desconhece situações particulares em que tenha acontecido o contrário.

Em resposta a uma pergunta do PS, enviada ao parlamento em 27 de agosto e entretanto publicada no site da Assembleia da República, o gabinete do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, lembra que o Estatuto do Cuidador Informal salvaguarda que o subsídio, sendo uma prestação do subsistema de solidariedade, "não se encontra abrangido por qualquer norma de incidência do Código do IRS e, em consonância, não se encontra sujeito a IRS".

O PS escreveu ao Governo em 30 de julho porque o grupo parlamentar recebeu "relatos de cuidadores informais que viram este subsídio pré-preenchido no Anexo A da sua declaração de IRS como rendimento da Categoria A, tendo mesmo recebido notificações da Autoridade Tributária para justificar a omissão ou esclarecer a natureza deste valor".

No entanto, o Governo assegura que a AT não tem conhecimento da existência das situações relatadas.

Segundo o gabinete do ministro das Finanças, "a AT não emitiu qualquer informação vinculativa sobre esta matéria e não tem conhecimento de casos concretos em que, eventualmente por erro ou lapso na informação prestada pelos próprios contribuintes ou por entidades terceiras, este subsídio tenha surgido pré-preenchido na declaração de IRS como rendimento da categoria A".

A equipa de Joaquim Miranda Sarmento lembra que, em todo o caso, cabe aos contribuintes "verificar e corrigir os elementos da sua declaração de rendimentos (Modelo 3) que não correspondam à sua situação", podendo apresentar "uma reclamação graciosa ou pedido de revisão oficiosa" se detetar "erros na declaração submetida" às Finanças.

Na mesma pergunta enviada ao Governo, a bancada do PS perguntava ainda se as prestações sociais isentas, entre as quais este subsídio, serão incluídas na futura "noção sintética de rendimento sujeito a IRS", um conceito que o Governo pretende criar para "corrigir injustiças e subtributações e permitir um maior desagravamento das taxas marginais" do IRS.

Relativamente a isso, o gabinete de Miranda Sarmento responde que "a eventual reformulação da base tributável será objeto de estudo aprofundado" e que a alteração terá em consideração "os princípios de justiça fiscal e proteção social, especialmente no que respeita a grupos vulneráveis".

Na segunda-feira ficou a saber-se que a Associação Nacional dos Cuidadores informais (ANCI) e o Movimento Cidadão Diferente estão a ser contactados por centenas de pessoas que se queixam de que o Estado está a cortar apoios sociais a quem recebe subsídio de cuidador ou por deficiência.

Neste caso, a questão que se coloca não é na frente fiscal.

Ao Jornal de Notícias, a presidente da ANCI, Liliana Gonçalves, refere que, "pelo elevado número de queixas" recebidas, a associação tem "a sensação de que houve uma diretriz superior para os serviços da Segurança Social, que fez com que os técnicos passassem a seguir essas indicações".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda