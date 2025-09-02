Menu
  02 set, 2025
  • 02 set, 2025
Economia

Multibanco aproveita 40.º aniversário para introduzir voz de IA nas caixas

02 set, 2025 - 16:48 • João Pedro Quesado

Segundo a SIBS, foram realizadas mais de 693 milhões de operações em caixas Multibanco durante 2024.

O Multibanco vai ter uma nova voz. No dia em que a rede de caixas automáticas celebra 40 anos, a SIBS anunciou a introdução da Inteligência Artificial para gerar a voz que dá indicações aos utilizadores.

A rede Multibanco foi lançada a 2 de setembro de 1985, com apenas 9 equipamentos e só em Lisboa e Porto. Hoje, segundo a SIBS — detida pela generalidade dos bancos presentes em Portugal —, há "cerca de 13 mil equipamentos espalhados por todo o país, que permitem fazer mais de 90 operações diferentes".

"Hoje a Rede MULTBANCO continua presente diariamente na vida dos portugueses, muito graças à sua inovação, conveniência e simplicidade. 40 anos depois continuamos a inovar, apresentando hoje uma nova voz, gerada por Inteligência Artificial, que, ao premir a tecla 5, apoia os portugueses a efetuar as suas operações”, disse Madalena Cascais Tomé, diretora executiva da SIBS, em comunicado, assegurando que a empresa "continua empenhada no desenvolvimento da Rede MULTIBANCO, que continua a facilitar de forma incontornável o dia a dia dos portugueses, e a ser um caso ímpar de inovação a nível global".

Segundo a SIBS, foram realizadas mais de 693 milhões de operações em caixas Multibanco durante 2024 — mais de 55% dessas operações não foram levantamentos.

De acordo com o Banco Central Europeu, os portugueses ainda utilizam notas e moedas em 54% dos pagamentos.

