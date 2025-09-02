Menu
  • Noticiário das 14h
  • 02 set, 2025
Taxa de inflação homóloga da zona euro abranda para 2,1% em agosto

02 set, 2025 - 14:17 • Lusa

Entre as principais componentes da inflação na zona euro, os alimentos, álcool e tabaco deverão registar a taxa anual mais elevada em agosto.

A taxa de inflação anual na zona euro deverá situar-se nos 2,1% em agosto, contra 2,0% em julho, mas recuando face aos 2,2% do período homólogo, de acordo com uma estimativa rápida esta terça-feira publicada pelo Eurostat.

De acordo com o serviço de estatística da União Europeia, entre as principais componentes da inflação na zona euro, os alimentos, álcool e tabaco deverão registar a taxa anual mais elevada em agosto (3,2%, contra 3,3% em julho), seguidos dos serviços (3,1%, contra 3,2% em julho), dos bens industriais excluindo a energia (0,8%, estável em relação a julho) e da energia (-1,9%, contra -2,4% em julho).

A taxa de inflação subjacente (que exclui elementos voláteis como os preços da energia e alimentação) manteve-se estável nos 2,3% na variação mensal, recuando face aos 2,8% de agosto de 2024.

