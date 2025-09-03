Acordo UE-Mercosul está agora nas mãos dos Estados-membros

Bruxelas concluiu esta quarta-feira as negociações para criar a maior zona de comércio livre, um acordo com o Mercosul que está a ser negociado há duas décadas. O próximo passo é a ratificação do documento pelas capitais dos Estados-membros dos dois blocos.

Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia defendeu que este “acordo com o Mercosul e o México são marcos importantes para o futuro económico da União Europeia”. Ursula von der Leyen garante que “as empresas e o setor agroalimentar da UE vão colher imediatamente os benefícios de tarifas e custos mais baixos, contribuindo para o crescimento económico e a criação de empregos”.

O comissário europeu do comércio detalhou os benefícios deste acordo, com destaque para as exportações, que “deverão aumentar para 39%, chegando a 50 mil milhões de euros e, em termos gerais, representa um ganho de PIB de 77,6 mil milhões de euros até 2040, relativamente à União Europeia”.

Maros Sefcovic acrescenta ainda que o acordo deverá permitir poupar mais de 4 mil milhões de euros por ano em direitos aduaneiros.

“No atual clima de incerteza política, diversificar as cadeias de abastecimento e aprofundar parcerias com aleados e amigos de confiança, não é uma aliança, é uma necessidade. Isto vai muito para além dos números”, diz Sefcovic.

Em causa estão bens como automóveis, maquinaria, vinho, chocolate e azeite, “os produtos da União Europeia terão acesso privilegiado a este novo mercado“, assegura o comissário europeu do comércio.

“Sabemos que há preocupações dos nossos agricultores"



Aos agricultores diz ainda que se espera um aumento das exportações agroalimentares da UE para o Mercosul na ordem dos 50%, através da redução das tarifas, e que o acordo que avança agora salvaguarda as preocupações que foram manifestadas.

“Sabemos que há preocupações, especialmente dos nossos agricultores. Quero assegurar a todos que foram ouvidos, este é um novo acordo. Ouvimos todos o que queriam melhorar o texto, para garantir que fosse o melhor acordo para as economias de todos os países envolvidos, do Mercosul e da União Europeia”, garante o comissário europeu do comércio.

Além da aprovação dos Estados-membros, é ainda necessária a luz verde do Parlamento Europeu ao acordo comercial com o Mercosul.

Estes acordos são uma parte essencial da estratégia da União Europeia, para diversificar as suas relações comerciais. Segundo Bruxelas, estas parcerias vão criar oportunidades de exportação no valor de milhares de milhões de euros para as empresas da União Europeia de todas as dimensões.

O presidente do Conselho Europeu já saudou a apresentação dos acordos, através das redes sociais. António Costa diz que fazem com que a União Europeia seja “mais forte”.