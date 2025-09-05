Elevador da Glória: Seguradora da Carris já está a receber chamadas de lesados e familiares

A Fidelidade, a seguradora contratada pela Carris, já está a receber chamadas de lesados e familiares na linha direta disponibilizada um dia depois do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa.

A informação foi avançada à Renascença por fonte da Fidelidade, que garante que a linha já está a funcionar.

No entanto, este acidente está coberto por vários tipos de seguros, segundo a Associação Portuguesa de Seguradores.

A Fidelidade pode acionar várias coberturas, como a responsabilidade civil emergente da circulação dos elevadores.

Além disso, podem ser acionados no âmbito desta ocorrência, seguros de acidentes de trabalho e ainda seguros individuais de viagem, de vida e de acidentes pessoais.

A Fidelidade disponibilizou uma linha direta de atendimento telefónico em português, inglês e francês, tendo em conta o elevado número de cidadãos estrangeiros envolvidos no acidente com o Elevador da Glória

A linha está disponível 24 horas por dia 7 dias por semana, através do número +351 217 948 826 (atendimento em Português, Inglês e Francês).

A seguradora também pode ser contactada através do endereço de email apoio.vitimas@fidelidade.pt.