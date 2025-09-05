Fidelidade vende 40% da Luz Saúde ao grupo australiano Macquarie

A seguradora portuguesa Fidelidade anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo para vender 40% da empresa Luz Saúde ao grupo australiano Macquarie por 310 milhões de euros.

Num comunicado, a Fidelidade disse que a conclusão da transação está prevista para o final de 2025, mas recordou que está "sujeita ao cumprimento das condições habituais neste tipo de operações, nomeadamente a obtenção das aprovações regulatórias necessárias".

A seguradora sublinhou que o negócio com a Macquarie Asset Management, através do fundo Macquarie European Infrastructure Fund 7, avalia a Luz Saúde em mais de 1,1 mil milhões de euros.

A Fidelidade garantiu que "manterá uma posição maioritária na Luz Saúde assegurando, desta forma, a continuidade da estratégia na área da saúde e a permanência da atual equipa de gestão".

Quando a transação estiver concluída, a direção da Luz Saúde irá iniciar um novo mandato "para prosseguir o desenvolvimento da empresa", referiu a seguradora.

Em maio, a agência de informação financeira Bloomberg disse, citando fontes com conhecimento sobre o assunto, que os grupos Macquarie e Pure Health estavam entre as empresas que tinham apresentado ofertas não vinculativas por uma participação na Luz Saúde.

A Fidelidade (detida em 85% pelo grupo chinês Fosun e em 15% pela Caixa Geral de Depósitos) controla a quase totalidade da Luz Saúde e pretende vender 40% do capital.

A Luz Saúde detém em Portugal mais de 30 unidades de saúde, incluindo o Hospital da Luz.

Segundo a imprensa internacional, o grupo Macquarie tem origem australiana e opera em 30 mercados.

Em 2024, a Fidelidade suspendeu o plano para colocar em bolsa parte da Luz Saúde, justificando a decisão com a "instabilidade" dos mercados e a falta de condições para "uma correta valorização".