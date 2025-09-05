Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tecnologia

União Europeia multa Google em quase 3 mil milhões de euros

05 set, 2025 - 19:36 • Diogo Camilo

Em causa está o favorecimento dos serviços da gigante tecnológica em publicidade digital, em detrimento de outros prestadores. Multa é a segunda mais alta por este delito, depois de outra multa no valor de 4 mil milhões de euros, também à Google, em 2018.

A+ / A-

A Comissão Europeia aplicou uma multa à Google de 2,95 mil milhões de euros por violação de regras de concorrência em publicidade digital, depois de quatro anos de batalhas jurídicas.

Em causa estava o favorecimento dos serviços da gigante tecnológica em detrimento de outros prestadores, tendo sido aplicada a segunda mais alta coima por este delito de abuso de posição dominante. A multa mais elevada foi aplicada também à Google, em 2018, por violação das regras de concorrência para o sistema operativo Android.

Com a decisão, Bruxelas exige ainda à Google que acabe com esta prática que favorece os próprios serviços. A decisão da multa devia ter ocorrido no início da semana, mas foi bloqueada pela Comissão Europeia devido às negociações com Washington pela guerra aduaneira entre UE e Estados Unidos.

A investigação que deu lugar à multa foi aberta em junho de 2021, com a Comissão Europeia a ter enviado em 2023 à Google uma comunicação de objeções, à qual a empresa respondeu em dezembro de 2023.

Esta posição dominante não é ilegal ao abrigo das leis europeias, mas as empresas têm uma responsabilidade especial de não abusarem da sua posição de mercado, restringindo a concorrência tanto no mercado onde são dominantes como em mercados distintos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas