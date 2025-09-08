Preços dos combustíveis ficam mais caros esta segunda-feira

A semana arranca com novos aumentos no preço dos combustíveis.

O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir dois cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá aumentar 1,5 cêntimos.

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples passará a ser de 1,562 euros por litro, e o da gasolina simples 95 ficará nos 1,717 euros por litro.

Estes valores já incluem os descontos praticados pelas gasolineiras, bem como a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da escalada dos preços.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono

Ainda assim, os preços finais só serão conhecidos nas bombas, já que variam consoante a marca, a localização e o próprio posto de abastecimento.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada sexta-feira o preço médio do gasóleo simples era de 1,547 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custava em média 1,697 euros por litro.