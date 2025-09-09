Lufthansa, Air France-KLM e IAG na corrida pela privatização da TAP

Os três grupos aéreos já tinham participado na fase preliminar de consultas e confirmam agora que se mantêm na corrida pela reprivatização da TAP. Em resposta à agência Lusa, Lufthansa, Air France-KLM e IAG dizem aguardar pela publicação do caderno de encargos pelo Estado português.

Os alemães da Lufthansa defendem que são “o melhor parceiro para a companhia aérea e para Portugal”. Destacam a ligação à TAP, através da Star Alliance, e o investimento em novas instalações de manutenção no Porto.

O grupo alemão também tem outros investimentos no país. Em dezembro de 2024, anunciou a instalação da Lufthansa Technik Portugal S.A., uma unidade industrial de reparação de peças de motores e componentes de aviões em Santa Maria da Feira.



Fonte do grupo garante ainda que vão “analisar cuidadosamente as especificações publicadas” no caderno de encargos e que aguardam “com interesse a entrada no processo para avaliar os requisitos definidos pelo Governo e a viabilidade comercial de um eventual investimento”.