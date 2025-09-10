OE2026: Chega vai pedir reunião a Montenegro para definir "linhas mestras"

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou que vai pedir uma reunião ao primeiro-ministro para definir as "linhas mestras" do próximo Orçamento do Estado e defendeu a antecipação da entrega do documento no parlamento.

"Entendi propor ao senhor primeiro-ministro a realização de uma reunião onde possamos, das duas partes, estabelecer as linhas fundamentais, as linhas mestras que devem orientar o programa orçamental para o próximo ano", afirmou.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder do Chega disse querer garantir que a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 "decorre sem sobressaltos e sem levantar uma crise política ou uma crise de divergência no país".

"O Governo não pode, simplesmente, nem deve, trazer à Assembleia da República um orçamento já feito, já pré-concebido e já orientado, como se fosse um tudo ou nada, para o Chega e para os restantes partidos", defendeu.

André Ventura disse que o pedido de reunião ainda não foi enviado a Luís Montenegro, mas será formalizado esta quarta-feira, e espera que o encontro possa acontecer na próxima semana.

O presidente do Chega defendeu também que o Orçamento do Estado para o próximo ano, seja entregue no parlamento antes da data prevista, o dia 10 de outubro.

Ventura considerou "eleitoralismo barato" o documento ser conhecido dois dias antes das eleições autárquicas.

"Se houver consenso sobre isto na próxima semana, em duas semanas, duas semanas e meia, o orçamento estará pronto a ser entregue, já com um acordo prévio feito", considerou.