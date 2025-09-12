Menu
  Noticiário das 21h
  • 12 set, 2025
Fitch sobe rating de Portugal para A

12 set, 2025 - 22:31 • Lusa

Agência de notação financeira melhora rating com perspetiva estável. Fitch destaca redução contínua da dívida, uma posição orçamental equilibrada, défices reduzidos a partir de 2026, o aumento das exportações e um crescimento resiliente.

A agência de notação financeira Fitch subiu esta sexta-feira o "rating" de Portugal de A- para A, com "outlook" (perspetiva( estável, anunciou, em comunicado.

A Fitch apontou vários motivos para subir a classificação de Portugal, como a redução contínua da dívida, uma posição orçamental equilibrada, défices reduzidos a partir de 2026, o aumento das exportações e um crescimento resiliente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Fitch junta-se assim a outras agências de crédito, que têm subido o rating de Portugal, como a DBRS, que avalia a dívida soberana em A (elevado) e a Moody's em A3.

A S&P melhorou a classificação de 'A' para 'A+', apenas seis meses após outra subida.

