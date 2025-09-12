Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Montenegro diz que "nas próximas horas" outra agência pode subir rating de Portugal

12 set, 2025 - 13:10 • Lusa

A Fitch vai esta sexta-feira anunciar a sua avaliação do "rating" de Portugal, que está neste momento próximo dos níveis mais elevados na classificação das principais agências.

A+ / A-

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira ter notícias de que "estará por horas" a possibilidade de uma outra agência subir o "rating" de Portugal, salientando que, quinze anos depois da "troika", "Portugal é hoje um exemplo na Europa do ponto de vista financeiro".

"A semana passada tivemos uma agência internacional que subiu o nosso "rating", tenho notícia de que estará por horas a eventualidade de uma outra poder fazer o mesmo", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas no Pavilhão de Portugal na Expo de Osaka, no final de dois dias de uma visita oficial ao Japão.

A Fitch vai esta sexta-feira anunciar a sua avaliação do "rating" de Portugal, que está neste momento próximo dos níveis mais elevados na classificação das principais agências.

"Estamos a ser olhados de fora para dentro com uma respeitabilidade e uma credibilidade que nos deve fazer pensar", afirmou.

Questionado se ao salientar o percurso do país nos últimos anos está a elogiar o trabalho do seu antecessor, o socialista António Costa, Montenegro disse dar mérito "às portuguesas e aos portugueses e a todos os Governos que estiveram neste intervalo de tempo em funções".

"Se me perguntar a importância relativa de cada um, eu sou suspeito para responder, mas dar a minha opinião: as bases foram criadas de 2011 a 2015 e não foram desaproveitadas nos anos seguintes e nós estamos também a tirar vantagem do trabalho que foi feito", afirmou, dizendo não lhe custar "nada envolver outros partidos e outros governos", mesmo que não sejam do seu partido.

A DBRS avalia a dívida soberana em A (elevado) e a Moody"s em A3, enquanto a Fitch tem atualmente a classificação de A-.

Já a S&P foi a última agência a avaliar o "rating", a 29 de agosto, e melhorou a classificação de "A" para "A+", apenas seis meses após outra subida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou