Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis não mexem para a semana

12 set, 2025 - 09:59 • Olímpia Mairos

Os preços finais só podem ser confirmados nas bombas, já que variam consoante o posto de abastecimento, a marca e a região do país.

A+ / A-

Os preços dos combustíveis não devem sofrer alterações na próxima semana.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, os preços médios do gasóleo simples e da gasolina simples 95 vão manter-se inalterados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Caso as previsões se confirmem, o gasóleo simples deverá custar, em média, 1,562 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 ficará em 1,717 euros por litro.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Ainda assim, os preços finais só podem ser confirmados nas bombas, já que variam consoante o posto de abastecimento, a marca e a região do país.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas