PRR. Pagamentos aproximam-se dos nove mil milhões de euros e empresas continuam a liderar

12 set, 2025 - 16:19 • Lusa

Até quarta-feira, o PRR recebeu 394.906 candidaturas, sendo que 332.132 foram analisadas. Já as candidaturas aprovadas estão em 255.126.

A+ / A-

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já pagou quase 9.000 milhões de euros aos seus beneficiários, destacando-se as empresas com os maiores valores recebidos até quarta-feira, foi anunciado.

O montante total de pagamentos está agora em 8.942 milhões de euros, o equivalente a 40% da dotação e do montante contratado e a 39% do aprovado, revelou o último relatório de monitorização do plano, com dados até esta quarta-feira.

Em comparação com a semana passada, foram pagos mais 72 milhões de euros. As empresas continuam a liderar, com 3.219 milhões de euros recebidos.

Destacam-se ainda as entidades públicas (1.875 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.193 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (906 milhões de euros), as escolas (606 milhões de euros), as instituições do ensino superior (353 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (303 milhões de euros), as famílias (263 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (222 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos ascenderam a 22.680 milhões de euros, ou seja, 102% da dotação e do valor contratado.

O valor das aprovações de projetos aumentou em 19 milhões de euros relativamente à semana anterior.

A liderar as aprovações de projetos estão as empresas (6.387 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (5.261 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.425 milhões de euros).

As empresas públicas (2.982 milhões de euros) e as escolas (1.038 milhões de euros) fecham o "top cinco".

Depois surgem as instituições de ensino superior (44 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (766 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (659 milhões de euros) e as famílias (318 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 394.906 candidaturas, sendo que 332.132 foram analisadas. Já as candidaturas aprovadas estão em 255.126, mais 153.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela Covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

