Afinal, há mais lítio na mina do Barroso do que se esperava

A Savannah Resources anunciou esta segunda-feira que as prospeções no concelho de Boticas confirmaram "maiores quantidade de lítio" na área da mina do Barroso, com o "recurso confirmado" a situar-se nos 39 milhões de toneladas.

A empresa britânica disse, em comunicado, que a mina do Barroso, que quer explorar no concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, "reforça a posição de maior reserva de espodumena de lítio da Europa".

"A expansão de 40% do recurso para perto de 40 milhões de toneladas dá bons indicadores para uma possível vida útil do projeto mais longa do que a prevista no Estudo de Âmbito de 2023", afirmou, citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Savannah, Emanuel Proença.

Para o responsável, "os benefícios são claros para todas as partes interessadas, visto que assim o projeto pode contribuir mais em termos de produção de lítio, geração de valor e criação de empregos, pagamento de impostos e "royalties", além de inúmeros outros benefícios socioeconómicos, por um período de tempo mais longo, tudo dentro da mesma área de concessão".

A mina de lítio a céu aberto obteve uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) condicionada em 2023 e a Savannah prevê iniciar a produção em 2027.

A Savannah referiu que os dados recolhidos na campanha de prospeções foram processados pelas unidades técnicas, concluindo-se que o "recurso confirmado aumenta em 40%, situando-se agora nos 39 milhões de toneladas" e que tal confirma que "há significativamente mais lítio na mesma área de concessão do projeto já definida".

Adiantou ainda que o recurso adicional estimado para exploração (objetivo de exploração) "aumenta em 200%, para entre 35 e 62 milhões de toneladas" e que estes valores significam que, na medida em que os trabalhos de exploração continuam, existe o potencial total do projeto de lítio do Barroso poder "vir a superar 100 milhões de toneladas de mineralização de lítio ao longo dos anos, suficiente para a produção de 47 milhões de veículos elétricos -- o equivalente a eliminar o consumo de petróleo de toda a frota automóvel a circular nos dias de hoje no conjunto de Portugal, França e Países Baixos".

O diretor técnico de Savannah, Dale Ferguson, explicou, também citado no comunicado, que o principal objetivo da recente campanha de sondagens era aperfeiçoar os dados sobre os recursos existentes na área da concessão.

"No entanto, as sondagens confirmaram também diversas extensões de jazidas, apresentando com consistência resultados excelentes. O resultado foi uma subida considerável na tonelagem global, dentro da área de concessão do projeto", concluiu.

A mina do Barroso foi considerada um projeto estratégico pela Comissão Europeia em março de 2025, mas tem sido contestada localmente por populares, autarcas e ambientalistas.

Nos últimos anos, foram realizadas várias manifestações e submetidos processos judiciais, entre outras ações de luta contra a exploração mineira neste território.