Combustíveis não sofrem alterações de preço esta segunda-feira

Os preços médios do gasóleo simples e da gasolina simples 95 devem manter-se inalterados esta semana.

Caso as previsões se confirmem, o gasóleo simples deverá custar, em média, 1,562 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 ficará em 1,717 euros por litro.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Ainda assim, os preços finais só podem ser confirmados nas bombas, já que variam consoante o posto de abastecimento, a marca e a região do país.