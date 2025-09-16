Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PRR: Governo rejeita atrasos e prevê execução total dos pagamentos europeus

16 set, 2025 - 11:06 • Lusa

Castro Almeida rebateu as críticas feitas pela bancada parlamentar do partido Chega de que o Estado português está atrasado porque só executou, até agora, três quartos do PRR, dizendo que mais de metade dos marcos e metas previstos estão cumpridos.

A+ / A-

O ministro da Economia rejeitou hoje no Parlamento que Portugal esteja atrasado na implementação do PRR e mostrou-se convicto de que o país irá executar na totalidade as subvenções do pacote de estímulos europeus.

"A minha convicção - a nossa convicção - é que nós vamos executar completamente as subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, numa audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Castro Almeida rebateu as críticas feitas pela bancada parlamentar do partido Chega de que o Estado português está atrasado porque só executou, até agora, três quartos do PRR, dizendo que mais de metade dos marcos e metas previstos estão cumpridos.

"Não estamos atrasados", insistiu, afirmando que "as coisas estão controladas e é difícil dizer-se que Portugal está atrasado na execução do PRR".

"Portugal tem prazos marcados para cumprir os marcos e metas que estão fixados. E em todos os casos, nós cumprimos por antecipação os marcos e metas que estão fixados. No 6.º pedido de pagamento, nós fomos o 2.º país a apresentar o pedido de pagamento, porque estavam cumpridos os marcos e metas desigualados. Fomos o 2.º país a fazê-lo. E fizemos 45 dias antes do prazo. Ora, como é que pode estar atrasado quem chega antes do prazo marcado?", afirmou o ministro.

"Se quisermos ser mais rigorosos, como o 8.º período de pagamento, os marcos e metas do 8.º período estão praticamente todos cumpridos. A verdadeira taxa de execução de marcos e metas não é de 40% nem de 47%, mas é superior a 50% se olharmos para o número de marcos e metas que estão efetivamente cumpridos", continuou.

Ao mesmo tempo, Castro Almeida afirma que, quando se comparam os marcos e metas já certificados com os demais países europeus, "Portugal aparece numa posição simpática", havendo 17 países mais atrasados do que Portugal e nove países mais adiantados. "Portanto, estamos claramente na primeira metade dos países europeus", disse.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou