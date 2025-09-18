Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reserva Federal dos EUA baixa taxa de juro em resposta a agravamento do desemprego

18 set, 2025 - 02:36 • Reuters

Decisão aproxima-se das exigências do Presidente Donald Trump, que tem pressionado a Fed a tomar medidas mais agressivas, mas também faz soar os alarmes sobre o desemprego na vigência da atual Administração.

A+ / A-

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) reduziu esta quarta-feira a taxa de juro de referência, pela primeira vez desde dezembro, numa resposta ao agravamento das condições no mercado laboral.

A medida, que visa travar uma possível deterioração económica, surge num contexto de aumento do desemprego entre a população negra, redução do número médio de horas trabalhadas e outros sinais de enfraquecimento do emprego.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão aproxima-se das exigências do Presidente Donald Trump, que tem pressionado a Fed a tomar medidas mais agressivas.

Lagarde critica tentativa de controlo da Reserva Federal por Donald Trump

Lagarde critica tentativa de controlo da Reserva Federal por Donald Trump

A presidente do Banco Central Europeu afirmou que (...)

No entanto, o corte ficou aquém das reduções acentuadas que o Presidente tem vindo a reclamar — propostas que, ao que tudo indica, estavam incluídas nas projeções do novo governador da Fed, Stephen Miran, o único membro do comité a votar contra a decisão.

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, afirmou em conferência de imprensa que o abrandamento do mercado de trabalho é agora uma das principais preocupações da instituição.

O banco central norte-americano cortou a taxa de juro diretora em 25 pontos base, para o intervalo entre 4,00% e 4,25%, e sinalizou que novos cortes poderão ocorrer nas reuniões de outubro e dezembro.

“Não há caminhos isentos de risco... Não é óbvio qual a melhor decisão a tomar,” declarou Powell aos jornalistas, no final da reunião de dois dias do comité de política monetária.

“Temos de manter o foco na inflação, mas não podemos ignorar o objetivo do pleno emprego”, salientou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 18 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou