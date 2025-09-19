Cabaz da Deco retoma tendência de descida

19 set, 2025 - 09:14 • Olímpia Mairos
O cabaz da Deco Proteste “retomou tendência de descida após breve interrupção”, revela em comunicado a associação de defesa do consumidor.
A "cesta básica" de 63 produtos custa agora 240,38 euros, menos 0,26 euros que na semana anterior.
De acordo com os dados da organização de defesa do consumidor, o carapau foi o produto que mais subiu — 16 cêntimos por quilo — , atingindo agora 4,46 euros/kg. Segue-se a pescada fresca que aumentou 14 cêntimos, passando a custar 9,06 euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O novilho carne de cozer registou uma subida de 6% e os cereais fibra de 5%, passando a custar 11,18 euros/kg e 4,22 euros/Kg, respetivamente.
Se análise for relativamente a janeiro deste ano, os brócolos surgem destacados como o produto que mais encareceu (44%). O pódio é fechado pela laranja, cujo preço subiu 33% e pelo café torrado moído, que aumentou 30%.
O cabaz inclui Carne, Congelados, Frutas e Legumes, Laticínios, Mercearia e Peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como Peru, Frango, Carapau, Pescada, Cebola, Batata, Cenoura, Banana, Maçã, Laranja, Arroz, Esparguete, Açúcar, Fiambre, Leite, Queijo, Manteiga, entre muitos outros.
Para ajudar os portugueses na hora de ir ao supermercado, a Deco criou uma ferramenta que permite simular em que supermercado fica mais barata a lista de compras.