Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Preços dos combustíveis sobem para a semana

19 set, 2025 - 11:14 • Olímpia Mairos

Os preços finais só serão conhecidos nas bombas, já que variam consoante a marca, a localização e o próprio posto de abastecimento.

A+ / A-

A próxima semana vai trazer uma subida ligeira nos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, tanto o gasóleo como a gasolina vão registar uma subida de 0,5 cêntimos por litro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,56 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá subir para 1,704 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,555 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina vale 1,699 euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou