Combustíveis mais caros esta semana

Esta segunda-feira traz uma subida ligeira nos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, tanto o gasóleo como a gasolina registam uma subida de 0,5 cêntimos por litro.

O preço médio do gasóleo simples deve passar a custar 1,56 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá subir para 1,704 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,555 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina vale 1,699 euros.