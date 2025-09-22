Défice pode chegar aos 0,6% em 2026, prevê Conselho das Finanças Públicas

As contas públicas portuguesas devem regressar ao vermelho no próximo ano com um défice de 0,6%, de acordo com as previsões do Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulgadas esta segunda-feira.

O CFP não exclui um excedente orçamental para este ano, mas vinca que o cenário mais provável passa por um equilíbrio nas contas do Estado em 2025.



Portugal fechou 2024 com um excedente orçamental de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e o Governo prevê um excedente de 0,3% este ano e de 0,1% em 2026.

O Conselho das Finanças Públicas reviu, também, em baixa a previsão de crescimento económico para este ano. Deve situar-se agora em 1,9%, menos três décimas do que as contas de abril, que apontavam para um crescimento de 2,2%.



Segundo o CFP, estes números (que estão abaixo das previsões de 2,1% do governo no Orçamento do Estado) justificam-se com uma diminuição do investimento e das exportações no país.

Para os próximos dois anos, as previsões também pioraram, com uma redução de 0,2 pontos percentuais nas previsões de 2026 (de 2% para 1,8%) e uma desaceleração para os 1,6% em 2027, aqui já devido ao fim das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Quanto à dívida pública, o valor deve baixar perto de 10% nos próximos quatro anos, atingindo os 85,6% em 2029.

