Meo, Nos e Nowo condenadas a devolver 40 milhões aos clientes por cobrança ilegal

Três empresas de telecomunicações são obrigadas a devolver cerca de 40 milhões de euros aos clientes. Sete anos depois o processo chegou ao fim, com o Tribunal de Primeira Instância a dar razão à ação popular interposta pela DECO. Em causa estão montantes cobrados indevidamente pelas operadoras na sequência de uma alteração de preços praticada pela Meo, Nos e Nowo (antiga Cabovisão), no final de 2016.

Feitas as contas ao mais de 1,6 milhões de clientes, cada um deles pode ser reembolsado num valor que pode chegar a várias dezenas de euros, mas depende do serviço contratado, explica o jurista da DECO, Paulo Fonseca, em declarações à Renascença.

“Isso vai depender também do tipo serviços que o consumidor tinha. Podemos falar de valores que podem rondar os 14 euros, que podem rondar os 30 euros, mas ainda temos que acrescentar outro aspeto importante: além dos valores dos aumentos, são devidos juros de mora que têm de ser calculados desde a data da citação até à data da sentença. Estamos a falar desde 2018 até 2025.” Dos montantes à possibilidade de recurso A sentença agora conhecida revela, ainda, a forma como os valores devem ser devolvidos pelas operadoras de telecomunicações: diretamente na fatura para quem ainda se mantiver cliente ou, caso isso não aconteça, terão de ser os consumidores a pedir diretamente o montante à Meo, Nos ou Nowo. “Estamos a falar de um montante bastante elevado, porque se multiplicarmos por mais de 1,6 milhões de consumidores fidelizados na altura, podemos estar a falar de valores superiores a 40 milhões de euros”, sublinha Paulo Fonseca, da DECO.