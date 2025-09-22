Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 22 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Economia

Meo, Nos e Nowo condenadas a devolver 40 milhões aos clientes por cobrança ilegal

22 set, 2025 - 07:00 • Fátima Casanova

Justiça dá razão à DECO em ação contra operadoras de telecomunicações.

A+ / A-

Três empresas de telecomunicações são obrigadas a devolver cerca de 40 milhões de euros aos clientes. Sete anos depois o processo chegou ao fim, com o Tribunal de Primeira Instância a dar razão à ação popular interposta pela DECO.

Em causa estão montantes cobrados indevidamente pelas operadoras na sequência de uma alteração de preços praticada pela Meo, Nos e Nowo (antiga Cabovisão), no final de 2016.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Feitas as contas ao mais de 1,6 milhões de clientes, cada um deles pode ser reembolsado num valor que pode chegar a várias dezenas de euros, mas depende do serviço contratado, explica o jurista da DECO, Paulo Fonseca, em declarações à Renascença.

Operadoras proibidas de cobrar pela portabilidade a partir de novembro

Operadoras proibidas de cobrar pela portabilidade a partir de novembro

Clientes vão passar a ser compensados pelos atraso(...)

“Isso vai depender também do tipo serviços que o consumidor tinha. Podemos falar de valores que podem rondar os 14 euros, que podem rondar os 30 euros, mas ainda temos que acrescentar outro aspeto importante: além dos valores dos aumentos, são devidos juros de mora que têm de ser calculados desde a data da citação até à data da sentença. Estamos a falar desde 2018 até 2025.”

Dos montantes à possibilidade de recurso

A sentença agora conhecida revela, ainda, a forma como os valores devem ser devolvidos pelas operadoras de telecomunicações: diretamente na fatura para quem ainda se mantiver cliente ou, caso isso não aconteça, terão de ser os consumidores a pedir diretamente o montante à Meo, Nos ou Nowo.

“Estamos a falar de um montante bastante elevado, porque se multiplicarmos por mais de 1,6 milhões de consumidores fidelizados na altura, podemos estar a falar de valores superiores a 40 milhões de euros”, sublinha Paulo Fonseca, da DECO.

Anacom recebe o dobro de incidentes de segurança de 2024

Anacom recebe o dobro de incidentes de segurança de 2024

O número de incidentes de segurança notificados à (...)

Nestas declarações à Renascença, o jurista da DECO acredita que as operadoras não tenham muita margem de manobra. Ainda assim, Paulo Fonseca admite que, havendo recurso, o processo de devolução do dinheiro não seja rápido.

No entanto, a DECO está “muito confiante com a sentença” do Tribunal de Primeira Instância, “porque foi muito clara”.

“A sentença não teve uma grande interpretação, considerou que os próprios factos já evidenciavam e, para o juiz, foi sempre uma questão clara: uma comunicação que é ilegal tem uma consequência lógica, que é devolver tudo o que foi obtido através dessa comunicação ilegal”, sublinha Paulo Fonseca, jurista da DECO.

Os valores em causa foram cobrados ilegalmente pelas operadoras entre o final de 2016 e agosto de 2017, “na sequência de uma alteração ilegal de preços”, refere a Associação de Defesa do Consumidor.

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações aplicou “medidas corretivas" às operadoras, obrigando-as a repetir a comunicação da alteração contratual de acordo com a lei.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 22 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano