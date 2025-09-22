Menu
Fisco

Ministro das Finanças admite rever regras fiscais para "resolução célere" dos litígios

22 set, 2025 - 12:16 • Lusa

O ministro garantiu que o Governo tem "vontade" em reformar essas regras, apontando o documento como "uma oportunidade completa para aprofundar a reflexão sobre o sistema de justiça tributária".

A+ / A-

O ministro das Finanças admitiu esta segunda-feira rever as regras do processo tributário com o objetivo de assegurar uma "resolução célere" dos litígios fiscais, incluindo os internacionais, para o país crescer e atrair investimento.

O compromisso de "reformar a justiça tributária" foi assumido pelo ministro Joaquim Miranda Sarmento na abertura da conferência "O Futuro do Contencioso Tributário", organizada pelo Governo em parceria com a Associação Fiscal Portuguesa, onde foram apresentadas as conclusões do relatório da Comissão para a Revisão do Processo e Procedimento Tributário e das Garantias dos Contribuintes, entregue ao executivo em maio.

O ministro garantiu que o Governo tem "vontade" em reformar essas regras, apontando o documento como "uma oportunidade completa para aprofundar a reflexão sobre o sistema de justiça tributária".

O presidente da comissão da reforma, o advogado Rogério Fernandes Ferreira, também presidente da Associação Fiscal Portuguesa, disse que o grupo de trabalho entendeu não promover alterações estruturais, porque o modelo "tem provado [funcionar] bem", tendo preferido sugerir ajustamentos "pontuais e circunstanciais", definindo regras mais facilmente percetíveis pelos contribuintes.

O ministro das Finanças colocou a tónica na necessidade de as alterações protegerem os contribuintes e reduzirem os diferendos.

"Queremos um sistema que proteja os direitos dos contribuintes, a confiança das instituições, que assegure uma resolução célere e justa dos litígios fiscais", disse Miranda Sarmento.

"Entre as medidas estruturantes para criar riqueza, acelerar a economia e aumentar o valor acrescentado destaca-se precisamente a reforma e aceleração da justiça tributária, uma prioridade estratégica do Governo com objetivos bem definidos: reduzir litígios e pendências fiscais, aumentar a celeridade e eficácia dos processos, simplificar procedimentos, reforçar os direitos dos contribuintes e melhorar a resposta da administração fiscal", afirmou o governante.

Para o ministro, "reformar a justiça tributária é também uma forma de reforçar a confiança da economia portuguesa", do investimento e de "consolidar um ambiente fiscal mais justo, mais transparente e mais favorável ao crescimento".

"Esta reforma não se esgota na dimensão jurídica ou administrativa. Há também efeitos económicos relevantes que devem ser considerados e atendidos", afirmou, notando que "uma justiça tributária mais célere e previsível", maior simplificação dos procedimentos, da modernização dos processos e da redução da litigância fiscal "contribuem diretamente para encurtar o ciclo do litígio e reduzir o risco financeiro sentido por empresas e investidores".

Em relação à modernização do sistema de justiça, o ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, presente na mesma conferência, admitiu o recurso à Inteligência Artificial na tramitação processual nos tribunais administrativos e fiscais, para "acelerar o processo decisório".

No entanto, sublinhou ser necessário garantir algum controlo humano nas decisões. "Sem ignorar a relevância da tecnologia, é preciso ter em conta esses riscos", admitiu Gonçalo Matias, alertando para a necessidade do escrutínio humano no controlo das decisões, para acautelar o interesse público.

Por sua vez, a ministra da Justiça, Rita Júdice, disse ser "crucial que os tribunais administrativos e fiscais disponham dos meios necessários para proferir uma decisão em tempo razoável" e, para isso, "o Governo está a introduzir mecanismos de agilização processual e a apostar nos sistemas de informação e de comunicação dos tribunais".

As mudanças pretendem criar "melhores funcionalidades", entre as quais "uma maior interoperabilidade dos sistemas [e comunicação entre os tribunais] e a aplicação, em pleno, das citações e das notificações eletrónicas", explicou.

