CP pode comprar já mais 36 comboios novos. Governo dá ordem "urgente" para compensar atrasos

O Governo deu ordem à CP para avançar já para compra de 36 novos comboios urbanos, exercendo a opção existente no contrato de compra de 117 novos comboios. O Governo considera esta opção "urgente" para "mitigar os atrasos já decorridos" num concurso que esteve parado desde novembro de 2023 nos tribunais administrativos.

Como avançou o Observador, o Governo deu a ordem à empresa pública ferroviária na resolução de Conselho de Ministros aprovada na semana passada, em que redefiniu o financiamento da encomenda de 117 comboios. O resultado foi a reprogramação dos custos até 2033, dado a falta de execução de investimento em 2023 e 2024, e a perda de fundos europeus do PRR — que descem de 299 milhões de euros para 117,6 milhões, obrigando o Orçamento do Estado a financiar o resto do contrato de 746 milhões.

Aprovada em 2021, a compra dos 117 novos comboios — 62 automotoras para o serviço urbano e 55 para o serviço regional — apenas foi adjudicada em novembro de 2023, ao consórcio da Alstom com a portuguesa DST. As outras concorrentes, a Stadler e a CAF, impugnaram imediatamente o concurso, e o efeito suspensivo dessas impugnações só foi removido pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa neste verão de 2025. A CP pode agora avançar para a assinatura do contrato, mas corre o risco de ser condenada a indemnizar as duas empresas queixosas.