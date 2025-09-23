Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

OE2025

Portugal com excedente orçamental de 1,9% no 2.º trimestre

23 set, 2025 - 12:49 • Lusa

Impostos sobre a produção/importação e contribuições sociais aumentaram o saldo das Administrações Públicas, enquanto que o crescimento das remunerações dos empregados, juros e prestações sociais sobressaem na despesa, divulgou o INE esta terça-feira.

A+ / A-

O setor das Administrações Públicas (AP) registou um excedente de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano, informou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O saldo das AP no segundo trimestre de 2025 atingiu 1.412 milhões de euros, correspondendo a 1,9% do PIB, o que compara com 2,5% no período homólogo", lê-se no destaque do gabinete de estatísticas. A receita cresceu 4,6%, em termos homólogos, enquanto a despesa aumentou 6,3%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na receita, destacam-se os aumentos na receita de impostos sobre a produção e importação (6,6%) e nas contribuições sociais (1,9%), enquanto a receita de capital cresceu 53% devido principalmente ao aumento de receita do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Por outro lado, na despesa sobressai o crescimento das remunerações dos empregados (7,7%), dos encargos com juros (1,9%), dos encargos com prestações sociais (4,7%) e do consumo intermédio (2,4%). Já a rubrica da despesa referente aos subsídios diminuiu 12,2%.

O Governo espera atingir um excedente orçamental de 0,3% do PIB este ano e de 0,1% em 2026, segundo o relatório entregue a Bruxelas em abril deste ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano