Portugal com excedente orçamental de 1,9% no 2.º trimestre

O setor das Administrações Públicas (AP) registou um excedente de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano, informou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O saldo das AP no segundo trimestre de 2025 atingiu 1.412 milhões de euros, correspondendo a 1,9% do PIB, o que compara com 2,5% no período homólogo", lê-se no destaque do gabinete de estatísticas. A receita cresceu 4,6%, em termos homólogos, enquanto a despesa aumentou 6,3%.

Na receita, destacam-se os aumentos na receita de impostos sobre a produção e importação (6,6%) e nas contribuições sociais (1,9%), enquanto a receita de capital cresceu 53% devido principalmente ao aumento de receita do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Por outro lado, na despesa sobressai o crescimento das remunerações dos empregados (7,7%), dos encargos com juros (1,9%), dos encargos com prestações sociais (4,7%) e do consumo intermédio (2,4%). Já a rubrica da despesa referente aos subsídios diminuiu 12,2%.

O Governo espera atingir um excedente orçamental de 0,3% do PIB este ano e de 0,1% em 2026, segundo o relatório entregue a Bruxelas em abril deste ano.