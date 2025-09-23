Menu
"Precisamos que nos libertem da velha regulação", diz CEO da Meo

23 set, 2025 - 13:13 • Lusa

"Libertarmo-nos também não só nos dará espaço para trazer mais investimento, mas também criatividade, inovação e crescimento", garante a presidente executiva da operadora de telecomunicações Meo.

A presidente executiva (CEO) da Meo, Ana Figueiredo, defendeu esta terça-feira que é preciso que o setor seja libertado da velha regulação. porque tal dará mais espaço para trazer mais investimento, criatividade, inovação e crescimento.



"O que precisamos é que - e o que peço, espero e penso e precisamos de trabalhar com o governo local também, tal como na Europa e em Bruxelas - nos libertem desta velha regulação", afirmou a gestora.

Ana Figueiredo falava no FT Connect Europe Fórum, que está a decorrer em Bruxelas, no painel "Building value through scale and strategic consolidation" (em português, "construir valor através da escala e consolidação estratégica").

