Privatização da TAP: Começou a contar prazo para apresentação de propostas

23 set, 2025 - 19:35 • Sandra Afonso
Arrancou esta terça-feira a privatização da TAP. Os interessados têm até 22 de novembro para se manifestar.
O processo está dividido em quatro fases e o prazo para terminar a segundo já está a contar, segundo avança a Parpública, que gere as participações do Estado.
A declaração de manifestação de interesses deve chegar à caixa de e-mail da Parpública até às 16h59, do dia 22 de novembro.
Em causa está a alienação de até 44,9% do capital da companhia, em venda direta, e a dispersão de 5% pelos trabalhadores.