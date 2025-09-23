TAP alvo de buscas por causa de indemnização a antiga administradora

A TAP está esta terça-feira a ser alvo de buscas, no âmbito de um inquérito à indemnização paga a uma ex-administradora da companhia aérea, anunciou o Ministério Público.

As buscas abrangem ainda um escritório de advogados em Lisboa e "pesquisas em equipamentos informáticos da secretaria-geral do Governo", refere, numa nota, a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.

Em causa está a suspeita da prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder.

Em 2022, a TAP esteve envolvida numa polémica devido ao pagamento de uma indemnização de 500 mil euros à então administradora Alexandra Reis pela sua saída da companhia.

A TAP garantiu já que colabora com as autoridades em todas as investigações e rejeitou comentar processos judiciais, após o Ministério Público ter anunciado busca.

“A TAP não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações”, reagiu a companhia aérea, em resposta escrita enviada à Lusa.