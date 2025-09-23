Uber lança programa para jovens universitários com viagens mais baratas

A Uber anunciou esta terça-feira o lançamento em Portugal do Uber One para Estudantes, uma versão do seu programa de subscrição, dirigido aos jovens universitários com assinatura com um valor considerado acessível e que possibilita descontos noutros serviços da plataforma.

Em comunicado, a Uber revela que o serviço vai permitir aos estudantes uma poupança de volta de 10% do valor de cada viagem, em créditos Uber One, seja de TVDE, trotinete ou bicicleta elétrica, bem como taxas gratuitas de entrega e até 75% de desconto em taxas de serviço no Uber Eats.

A adesão ao serviço será por "um preço acessível de 29,99 euros por ano (ou 2,99 euros por mês, após quatro semanas gratuitas para novos membros), garantindo-lhes comodidade nas deslocações, em qualquer momento do dia ou da noite".

Além destas vantagens, os estudantes terão ainda acesso a campanhas e descontos exclusivos ao nível da mobilidade, em restaurantes e marcas de retalho parceiras Uber Eats, que podem dar resposta a diferentes necessidades do quotidiano académico, refere a plataforma.

"Queremos estar ao lado dos estudantes em momentos de grandes mudanças e desafios. O Uber One para Estudantes foi criado para lhes dar mais liberdade, poupança, tempo e segurança, para que se foquem no que realmente importa: estudar e viver a experiência universitária em pleno", referiu Francisco Meneses, General Manager do Uber Eats em Portugal, citado na nota.

O Uber One, lançado em Portugal em 2023, é o programa de subscrição da Uber que combina mobilidade e entregas, oferecendo vantagens exclusivas aos seus membros, incluindo descontos em viagens e entregas, ofertas especiais e acesso prioritário a experiências únicas.

Em todas as viagens, os membros recebem 10% do valor em créditos Uber One e usufruem de taxa de entrega de 0Euro e até 75% de desconto nas taxas de serviço Uber Eats. O programa está disponível por apenas 4,99 euros mensais ou 49,99 euros anuais.