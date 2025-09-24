Menu
  24 set, 2025
Interesse na dívida portuguesa em máximos de 15 anos

24 set, 2025 - 16:31 • Sandra Afonso

Subida da procura reflete a confiança que têm em Portugal, defende o ministro das Finanças.

A+ / A-

Há 15 anos que os investidores não mostravam tanto interesse pela dívida portuguesa.

Esta subida da procura reflete a confiança que têm em Portugal, defende o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

O Estado português colocou esta terça-feira 5 mil milhões de euros no mercado, em obrigações, a cerca de oito e 29 anos.

A operação "beneficiou de uma forte adesão, tendo a procura ficado 13 vezes acima da oferta” no prazo mais curto e foi “23 vezes” superior “na linha que se vence em 30 anos, algo que não acontecia desde 2010", sublinha o comunicado das Finanças.

Para Miranda Sarmento, "estes números, aliados às recentes subidas de rating pela Fitch e Standard & Poors”, demonstram que Portugal “está cada vez mais bem cotado junto dos investidores estrangeiros”.

Para este resultado contribuiu a revisão em baixa da dívida pública e a manutenção do excedente orçamental, confirmado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

