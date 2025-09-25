Menu
Banco de Portugal

Santos Pereira governador do BdP? Comissão de finanças dá parecer positivo

25 set, 2025 - 15:46 • Lusa

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) deu esta quinta-feira parecer positivo à escolha de Álvaro Santos Pereira como governador do Banco de Portugal (BdP), tendo o PS decidido abster-se.

A lei orgânica do BdP obriga o parlamento a emitir um parecer fundamentado antes de o executivo formalizar a nomeação do governador, documento que foi hoje votado hoje na COFAP.

O relatório contou com os votos a favor dos grupos parlamentares do PSD, CDS-PP, Chega e IL. O PS absteve-se.

A bancada socialista propôs que as conclusões incluíssem uma referência sobre a liberdade política dos funcionários do BdP, para deixar explícito que o governador não pode limitar "direitos, liberdade e garantias", mas a iniciativa foi chumbada com os votos contra do PSD, CDS-PP, Chega e IL.

