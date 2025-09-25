​Trump assina venda do TikTok nos EUA por 14 mil milhões

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta quinta-feira uma ordem executiva declarando que o seu plano para vender o TikTok nos Estados Unidos cumpre os requisitos de segurança nacional estipulados numa lei de 2024.



Segundo o vice-presidente, JD Vance, a nova empresa norte-americana que resultará do negócio terá uma valorização de cerca de 14 mil milhões de dólares ou 12 mil milhões de euros — o primeiro valor público atribuído à popular aplicação de vídeos curtos.

Trump adiou a aplicação da lei que proíbe a aplicação, a menos que os seus proprietários chineses a vendam, até 16 de dezembro, enquanto decorrem os esforços para separar os ativos norte-americanos da plataforma global, atrair investidores dos EUA e de outros países e obter a aprovação do governo chinês.

“Houve alguma resistência do lado chinês, mas o nosso objetivo principal era manter o TikTok a funcionar, garantindo ao mesmo tempo a proteção da privacidade dos dados dos americanos, como exige a lei”, afirmou JD Vance durante um briefing na Sala Oval da Casa Branca.

Trump revelou ainda que falou com o Presidente chinês, Xi Jinping: “Tivemos uma boa conversa, expliquei-lhe o que estávamos a fazer e ele disse para avançarmos.”

A embaixada chinesa em Washington não respondeu de imediato ao pedido de comentário. A TikTok também não comentou ainda a ação de Trump.

A rede social, que tem cerca de 170 milhões de utilizadores só nos Estados Unidos, foi apontada por Trump como uma ferramenta importante na sua reeleição no ano passado.

O Presidente tem atualmente 15 milhões de seguidores na sua conta pessoal. A Casa Branca também lançou uma conta oficial no TikTok no mês passado.

“Isto vai ser 100% operado por americanos”, garantiu Trump, acrescentando que Michael Dell, Rupert Murdoch e “provavelmente mais quatro ou cinco investidores absolutamente de classe mundial” irão participar no negócio.

A Casa Branca não especificou como foi determinada a valorização de 14 mil milhões de dólares. A ByteDance, empresa chinesa-mãe da TikTok, avalia-se em cerca de 330 mil milhões de dólares.

Vários congressistas republicanos disseram querer mais pormenores sobre o negócio, para garantir que representa uma separação clara da China.

“À medida que os detalhes forem finalizados, é essencial garantir que este acordo protege os utilizadores americanos da influência e vigilância de grupos alinhados com o Partido Comunista Chinês”, afirmaram os representantes Brett Guthrie, Gus Bilirakis e Richard Hudson.



