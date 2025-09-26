Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

BCE avança com segunda ronda de experimentação do euro digital

26 set, 2025 - 17:44 • Lusa

Relatório descreve as inovações e aplicações que o euro digital permitiria.

A+ / A-

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou que vai lançar a segunda ronda de experimentação sobre as possibilidades de inovação do euro digital, sobre a qual dará informações no primeiro semestre de 2026.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o BCE defende que "um euro digital poderia impulsionar a inovação no sistema de pagamentos europeu e impulsionar a inclusão financeira".

Esta é a conclusão de um relatório que o BCE publicou esta sexta-feira sobre a plataforma de inovação do euro digital, que o BCE lançou em outubro de 2024 para colaborar e experimentar com as partes interessadas.

O membro do comité executivo Piero Cipollone disse que o BCE pediu aos "participantes do mercado para imaginarem as oportunidades que um euro digital poderia oferecer aos consumidores e comerciantes", adiantou na apresentação do relatório numa conferência sobre pagamentos na Universidade Bocconi, em Milão.

O relatório descreve as inovações e aplicações que o euro digital permitiria.

Por exemplo, os pagamentos com euro digital reduziriam os custos nas transações financeiras realizadas entre duas empresas para a compra de bens ou serviços cujos volumes são maiores do que nos pagamentos dos consumidores.

Os recibos eletrónicos (e-receipts) permitiriam aos consumidores "acesso aos registos das suas compras, simplificando devoluções, reclamações de garantia, relatórios de despesas e orçamentos pessoais", segundo o BCE.

Além disso, esses recibos eletrónicos poderiam reduzir os custos dos comerciantes e melhorar a sua eficiência.

Os recibos eletrónicos seriam "fortemente criptografados", para serem vistos apenas pelo comprador e pelo vendedor.

As ideias exploradas na plataforma de inovação ainda estão em fase experimental.

Nesta plataforma de experimentação participam 70 elementos do mercado, incluindo comerciantes, empresas do setor de tecnologia financeira, 'startups', instituições académicas, bancos e outros prestadores de serviços de pagamento, para explorar as possíveis aplicações do euro digital.

A plataforma de inovação simula o ecossistema do euro digital, no qual o BCE fornece o apoio e a infraestrutura técnica para que os intermediários desenvolvam métodos e serviços de pagamento digital inovadores a nível europeu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 26 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado